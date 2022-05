"Slimani é assunto encerrado". Não conta mais para Rúben Amorim

Rúben Amorim coloca um ponto final definitivo na questão e anuncia que Slimani não vai continuar no Sporitng.

"O Slimani é um assunto completamente encerrado. Eu vou seguir o meu caminho, e passará do Sporting, e o Slimani não fará parte daquela que é a minha ideia para a próxima época", garante o treinador.

A situação do argelino, que foi perdendo espaço nas opções de Rúben Amorim até ser excluído, foi abordada pelo técnico, em conferência de imprensa, mas fica completamente esclarecida.

O ponta de lança, que tem contrato até 2023, não conta para o treinador e o clube terá de encontrar uma solução. Slimani regressou ao Sporting, depois de rescindir com o Lyon. Marcou quatro golos, em 12 jogos, mas desde o jogo com o Tondela, da jornada 29, para o qual não foi convocado, que ficou com espaço de manobra muito apertado.

Rúben Amorim esclareceu que prescindiu do jogador, porque elege sempre os que trabalham melhor. Slimani respondeu ao treinador nas redes sociais e depois de duas aparições nos clássicos com FC Porto e Benfica não mais foi utilizado.