Adeus, Sporting. Slimani confirmado como reforço do Brest

A segunda passagem de Slimani pelo Sporting foi inglória. Se na primeira se tornou um dos favoritos dos adeptos, com 57 golos em 111 jogos, tendo saído por 30 milhões de euros para o Leicester City, na segunda fez apenas 12 jogos, com quatro golos e uma assistência.

O ponta de lança internacional argelino, de 34 anos, assinou contrato com o Brest válido por uma temporada, com mais uma de opção.

Islam Slimani rescindiu contrato com o Sporting para reforçar o Stade Brestois, segundo confirmou o clube francês, esta quinta-feira.

Islam Slimani regressou ao Sporting em janeiro, depois de ter rescindido contrato com o Lyon, mas foi perdendo espaço nas opções de Rúben Amorim, até ser excluído. Após a jornada 29 do campeonato, para a qual não convocou o avançado argelino, o treinador explicou que prescindiu do jogador porque elege sempre os que trabalham melhor.

Slimani respondeu a Rúben Amorim com publicação nas redes sociais, garantindo que trabalhou "sempre arduamente", e depois de duas aparições nos clássicos com FC Porto e Benfica não mais foi utilizado.



No início de maio, Amorim confirmou que não contaria com Slimani para o resto dessa época, nem para 2022/23, apesar de o (então vigente) contrato do avançado argelino vigorar até junho de 2023.

"Eu vou seguir o meu caminho, e passará do Sporting, e o Slimani não fará parte daquela que é a minha ideia para a próxima época", sublinhou o treinador, num esclarecimento final da situação do ponta de lança.



No total, Islam Slimani deixa o Sporting com 123 jogos, 61 golos e nove assistências. Conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça.