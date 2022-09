Sérgio Conceição em silêncio após empate do FC Porto no Estoril

Sérgio Conceição não fez análise ao empate do FC Porto no terreno do Estoril Praia, nem em conferência de imprensa nem na "flash interview".

O autocarro do FC Porto deixou o Estádio António Coimbra da Mota sem declarações do treinador, depois do deslize (1-1) no jogo da sétima jornada do campeonato, o segundo encontro consecutivo sem vencer.

O diretor de informação e comunicação do FC Porto confirmou, no Twitter, que a decisão de Sérgio Conceição foi motivada por uma questão colocada a Mehdi Taremi na "flash". O repórter perguntou ao avançado iraniano sobre alegadas simulações de penálti, nomeadamente no jogo com o Atlético de Madrid, da Liga dos Campeões, em que foi expulso.