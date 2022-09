FC Porto repudia ataque ao carro da família de Sérgio Conceição

"O FC Porto repudia totalmente o ataque ao carro da família do treinador Sérgio Conceição, ontem à noite, na saída do Estádio do Dragão", lê-se em comunicado do clube portista, esta quarta-feira, no site oficial.

O carro onde seguia a família de Sérgio Conceição foi alvo de uma "tentativa de apedrejamento", na noite de terça-feira, após o jogo com o Club Brugge, à saída do Estádio do Dragão, segundo confirmou a Polícia de Segurança Pública (PSP) à Renascença.

A mulher, Liliana, e dois filhos, Rodrigo (que integra a equipa principal do Porto) e José, do treinador do FC Porto seguiam na viatura. A PSP confirmou a ocorrência de um ataque, no entanto, também informou não ter recebido queixa formal, nem registo de feridos.

Ao que a Renascença apurou, terá sido apenas um indivíduo a levar a cabo o ataque.

O FC Porto sofreu uma das piores derrotas da era Sérgio Conceição, na terça-feira, com o Club Brugge. Os dragões perderam por 4-0 e continuam sem pontos, ao fim de duas jornadas do grupo B da Liga dos Campeões.



O próximo jogo do FC Porto está marcado para sábado, às 18h00, no terreno do Estoril, a contar para a sétima jornada do campeonato