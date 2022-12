Seleção e adeptos do Brasil manifestam apoio a Pelé

Os jogadores da seleção e os adeptos do Brasil manifestam apoio a Pelé, que está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

No jogo com a Coreia do Sul, esta segunda-feira, os adeptos brasileiros colocaram faixas de apoio a Pelé nas bancadas, uma delas dizendo, em inglês, "get well soon" ("rápidas melhoras" em português).

No final do encontro, que o Brasil venceu por 4-1, os jogadores também fizeram questão de mostrar o seu apoio ao Rei, com uma faixa com o nome e uma fotografia dos tempos de jogador de Pelé.

Em entrevista à "Globo", as filhas do astro brasileiro, de 82 anos, garantiram que o pai não corre risco de vida e explicaram que está a curar uma infeção respiratória depois de ter contraído Covid-19.

O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, confirmou que Pelé continua “em tratamento e o estado de saúde continua estável”.



Segundo a "Folha de São Paulo", o antigo jogador do Santos vai ser transferido para uma unidade de cuidados paliativos.