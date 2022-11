Pelé volta a ser internado para "exames de rotina"

Pelé, antigo jogador brasileiro, está internado desde o dia de ontem, terça-feira, mas a família garante que se tratam apenas de exames de rotina.

O ex-jogador, hoje com 82 anos, está no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para "realizar apenas exames", segundo o filho Joshua Nascimento, em declarações ao "UOL Esporte".

Em setembro do ano passado, enquanto se submetia a uma série de exames de rotina que tinha adiado por cerca de 15 meses devido à pandemia de Covid-19, os médicos diagnosticaram a Pelé um cancro do cólon, para o qual já tinha sido operado uma vez.

Desde então, tem sido submetido a tratamentos que incluíram sessões de quimioterapia e testes mensais para verificar a eficácia contra o tumor.

Nos últimos anos, a saúde de Pelé também se deteriorou por outras razões, tais como problemas na sua coluna, anca e joelho, que reduziram a sua mobilidade e o obrigaram a submeter-se a cirurgia.

O antigo jogador é considerado por muitos o melhor de sempre da história do futebol. Jogou entre 1956 e 1977, tendo passado pelo Santos e pelo New York Cosmos.

Pelé tornou-se ainda figura global com a conquista de três Campeonatos do Mundo com a seleção brasileira, em 1958, 1962 e 1970. No total, apontou 77 golos em 91 jogos disputados pela seleção brasileira.