Pelé deixa o hospital, mas vai continuar a fazer quimioterapia

Pelé voltou a receber alta hospitalar, nesta quinta-feira, depois de um mês internado no hospital de São Paulo.

O antigo jogador brasileiro, de 80 anos, chegou a sair dos cuidados intensivos e a regressar, depois de uma operação a um tumor no cólon, e de complicações associadas à cirurgia.

"Concentre-se na sua felicidade. É verdade que eu não posso mais pular, mas nestes últimos dias, eu tenho dado socos no ar mais vezes que o normal. Estou muito feliz de estar de volta a minha casa. Quero agradecer a toda equipe do Hospital Albert Einstein, que fizeram a minha estadia prazerosa, com um acolhimento humano e muito carinhoso", escreveu o antigo jogador, nas redes sociais.

De acordo com a nota no hospital, Pelé vai continuar a realizar quimioterapia. O ex-jogador, de 80 anos, tinha deixado a UCI na terça-feira, embora continuasse internado, depois de ter sido submetido a operação, no dia 4 de setembro, para remover um tumor no cólon detetado em exames de rotina.

Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é o único jogador da história a ter vencido o Campeonato por Mundo por três vezes (1958, 1962, 1970). Conquistou o primeiro com apenas 17 anos.