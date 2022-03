Federação Internacional de Judo retira título honorífico a Putin

Veja também:

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e um amigo próximo, Arkady Rotenberg, foram desapossados de título honorífico e cargo pela Federação Internacional de Judo (IJF), segundo anunciou o organismo.

Na sequência da invasão à Ucrânia, Putin, praticante e fã de judo, viu ser-lhe retirada a presidência honorária da FIJ.

Rotenberg, apontado como um dos oligarcas mais íntimos do líder do Kremlin, também perdeu o posto de diretor para o desenvolvimento da IJF e o respetivo lugar no comité executivo do organismo.

A invasão da Ucrânia pela Rússia provocou a fuga de mais de 1,5 milhões de pessoas para os países vizinhos, segundo a ONU, com um número de mortos e feridos calculados na ordem dos vários milhares, mas ainda por determinar, tanto militares como civis, de ambas as partes.