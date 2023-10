Austrália desiste do Mundial 2034. Arábia Saudita deverá receber a prova

A Arábia Saudita oficializou a intenção de organizar a prova no mesmo dia que a FIFA atribuiu o Mundial de 2030 a Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai.

Depois da atribuição da prova à candidatura que inclui Portugal, a FIFA anunciou que a prova em 2034 teria de ser organizada na Ásia ou Oceânia. Com a desistência da Austrália, a Arábia Saudita deverá ser confirmada como organizadora.

A Austrália desistiu da intenção de organizar o Campeonato do Mundo de futebol em 2034, o que deixa caminho aberto para a Arábia Saudita receber o torneio.

O contrassenso não é inédito. Aconteceu no Qatar, (...)

O país do Médio Oriente tem investido na contratação de grandes estrelas do futebol e fez promessa de continuar a investir.

Mohammad bin Salman, príncipe herdeiro e primeiro-ministro, "não quer saber" das críticas. Em entrevista à "Fox News", o governante assumiu que não está interessado em quem critica o país de "sportswashing". Se o desporto continuar a trazer riqueza, a Arábia Saudita continuará a apostar.

"Se o 'sportswashing' aumentar o nosso PIB em 1%, então vamos continuar. [Não se importa com o termo?] Não quero saber. O desporto fez crescer o PIB em 1% e quero mais 1,5%. Chamem-lhe o que quiserem, vamos conseguir esse 1,5%", disse.



O "sportswashing" consiste em apostar no desporto como forma de mascarar a reputação de um país. No início de setembro, a Amnistia Internacional (AI) denunciou que a Arábia Saudita executou em 2023 pelo menos 100 pessoas e acusou Riade de "continuar com uma onda implacável de assassínios", apesar das promessas de limitar o uso da pena capital.