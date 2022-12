Portugueses agradam, mas o sonho do Brasil é Ancelotti

Portugueses agradam, mas o sonho da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o novo selecionador é o italiano Carlo Ancelotti.

Tite deixou o cargo, depois da eliminação nos quartos de final do Mundial 2022, frente à vice-campeã Croácia. Segundo o UOL Esporte, o plano da CBF passa colocar um nome de grande peso internacional rumo ao Mundial 2026. Daí surge o nome do atual treinador do Real Madrid.

Ancelotti terá sido abordado pela primeira vez em outubro e demonstrado abertura para avançar com as conversas. Contudo, teria avisado, também, que só aceitaria negociar se o cargo estivesse vazio e depois da época - ou seja, somente após maio/junho de 2023.

O técnico italiano, de 63 anos, tem contacto com o Real Madrid até junho de 2024. Foi campeão em todos os países por onde passou: Itália (AC Milan), Inglaterra (Chelsea), França (PSG), Alemanha (Bayern de Munique) e Espanha (Real Madrid). Além disso, conquistou quatro Ligas dos Campeões - duas pelo Milan e as duas mais recentes pelo Real.

O UOL Esporte refere, ainda, que os treinadores brasileiros correm por fora e que portugueses seriam vistos com bons olhos, visto que não haveria obstáculos em relação à língua. Nesse sentido, Abel Ferreira ou, até, Jorge Jesus poderiam estar na corrida, visto que tiveram grande sucesso no Brasil, com Palmeiras e Flamengo, respetivamente.

Abel e Jesus à espreita





Em outubro, quando já se sabia que Tite diria adeus após o Mundial, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, confirmou que Abel era um dos treinadores na lista de possibilidades para a seleção brasileira.

O treinador português, de 43 anos, conquistou, desde 2020 (total de três épocas), duas Taças Libertadores, uma Supertaça Sul-Americana, uma Taça do Brasil e um Brasileirão ao comando do Palmeiras.

Em entrevista ao programa "Bem, Amigos", da Sport TV, em maio,Jesus admitiu que um convite para treinar o Brasil seria "irrecusável".

"Isso é irrecusável para qualquer treinador. Muito mais para mim, sem dúvida. Não há nenhum treinador no mundo que possa recusar um convite para treinar a seleção do Brasil. Muito menos eu, seria um orgulho muito grande", reconheceu o técnico, que deixou marca no país ao levar o Flamengo à conquista do Brasileirão e da Taça Libertadores.



Outro dos nomes em carteira é o catalão Pep Guardiola, do Manchester City. O interesse não é novo: segundo entrevista do vice-presidente da CBF, Francisco Novelletto Neto, à "Rádio Grenal", houve contactos, há três anos, com o treinador, que disse que aceitaria o cargo.

Na altura, o entrave foi o salário (24 milhões de euros que Guardiola aufere, contra os dois milhões que a CBF oferecia). Agora, acresce o facto de Guardiola ter acabado de renovar contrato com o City até 2025.