Mundial. Croácia elimina Brasil nas grandes penalidades

A Croácia está nas meias-finais do Campeonato do Mundo ao vencer, nas grandes penalidades, a seleção do Brasil, depois de um empate a um golo no fim dos 120 minutos.

O equipa de Tite teve as grandes oportunidades de jogo, mas encontraram novamente Livakovic, guarda-redes croata, em grande forma, depois de ter sido o herói nos oitavos de final frente ao Japão.



A insistência compensou em cima do intervalo da primeira parte do prolongamento. Aos 105 minutos, Neymar, figura da seleção e protagonista da partida, tabelou com dois colegas de equipa - o último Paquetá, que ficou com a assistência -, e rematou por cima de Livakovic. Um grande golo.

Bruno Petkovic foi o primeiro herói croata, ao empatar o jogo aos 117 minutos de jogo, a três minutos do final. Orsic cruzou rasteiro da esquerda, Petkovic rematou, a bola desviou num jogador brasileiro e fugiu ao alcance de Alisson Becker.

No desempate por grandes penalidades, Livakovic defendeu o primeiro penálti brasileiro, da autoria de Rodrygo. Os croatas marcaram os quatro que cobraram, por Vlasic, Majer, Modric e Orsic, e Marquinhos enviou a bola ao poste, qualificando a Croácia para as meias-finais do Mundial.

A Croácia, que chegou à final do Mundial em 2018, repete presença nas meias-finais. Argentina e Países Baixos discutem lugar no jogo frente à Croácia às 19h00.