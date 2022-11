Cristiano Ronaldo deixa o Manchester United

Após a entrevista, o Manchester United referiu estar a tomar "os passos apropriados em resposta à entrevista de Cristiano Ronaldo". Segundo a ESPN, T en Hag não queria voltar a ver o português no clube . De acordo com a Sky Sports, os companheiros de equipa ficaram "muito desiludidos" com o avançado , pela forma e pelo "timing".

O capitão da seleção nacional afirmou, nessa entrevista, transmitida na íntegra na passada quinta-feira, que não respeita Erik ten Hag porque o treinador não o respeita, que o United está "parado no tempo" e que quiseram fazer dele uma "ovelha negra" e empurrá-lo para fora do clube. Também alega que os dirigentes não acreditaram nele quando justificou a ausência da pré-época com um problema de saúde de uma das filhas.

Apesar da polémica, o Manchester United agradece a Cristiano Ronaldo pela "contribuição imensa" durante os dois períodos no clube, com um total de 145 golos em 346 jogos, e deseja-lhe "o melhor para o futuro".

"Todos no Manchester United continuam focados em dar seguimento ao progresso da equipa sob o comando de Erik ten Hag, trabalhando juntos para ter sucesso em campo", lê-se no comunicado do clube.

Cristiano Ronaldo tinha contrato com o Manchester United até ao final da época, com mais uma temporada de opção. Atualmente, encontra-se no Qatar, com a seleção portuguesa, para a participação no Mundial.