Ten Hag não quer voltar a ver Cristiano Ronaldo no Manchester United

Erik ten Hag, treinador do Manchester United, não quer voltar a ter Cristiano Ronaldo na equipa, segundo a "ESPN".

De acordo com a publicação, o técnico holandês já esteve reunido com os donos e diretores do clube para abordar a entrevista do português, que criticou direção, treinador, colegas de equipa e até ex-jogadores.

O clube inglês diz que está a acompanhar as notícias e admite uma resposta às fortes críticas do internacional português após a divulgação da entrevista na íntegra. Até agora, só foram conhecidos alguns excertos.



Ten Hag estaria convencido que Ronaldo poderia ser importante para o Manchester United na segunda metade da temporada, depois de uma primeira metade difícil, em que falhou pré-época e encontrou dificuldades em conquistar a titularidade.

O advogado Diogo Soares Loureiro acredita que Cristiano Ronaldo deu "um trunfo negocial" ao Manchester United, que terá bases legais para rescindir contrato com o português e pedir indemnização.