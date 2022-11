Treinador e jogadores do Manchester United desiludidos com Ronaldo

O treinador do Manchester United, Erik ten Hag, e os jogadores estão, de acordo com a Sky Sports, "muito desiludidos pela forma e pelo 'timing' da entrevista de Ronaldo" a Piers Morgan, em que o internacional português diz sentir-se traído e empurrado pelo clube.

Nessas declarações, Ronaldo acusa o treinador de desrespeito por ele e afirma que, por esse motivo, não tem respeito por ten Hag.

De acordo com a notícia da cadeia televisiva inglesa, o avançado estava convocado para o jogo com o Fulham, que aconteceu no domingo, mas justificou ausência, devido a doença. A entrevista, revelada precisamente no domingo, surpreendeu toda a gente no United.