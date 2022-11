Ronaldo revela que presidente do Manchester United "não acreditou" em doença da filha

Cristiano Ronaldo explica que não se juntou à pré-época do Manchester United devido a um problema de saúde da filha e que os dirigentes dos "red devils" duvidaram da palavra do avançado português.

Foi divulgado mais um excerto da entrevista de Ronaldo a Piers Morgan, do "The Sun". O português assume ter ficado "magoado" por terem duvidado da sua palavra.

"Falei com um diretor e o presidente do Manchester United. De certa forma, não acreditaram que algo estava errado, o que me fez sentir mal. Eles acreditaram, mas por outro lado não. Nunca vou trocar a saúde da minha família pelo futebol", disse.

Ronaldo perdeu um dos filhos em abril e o outro recém-nascido esteve "uma semana no hospital com um problema grave", segundo esclarece.

"Foi por isso que não fui à pré-época, não conseguia deixar a minha família. Não seria justo trocar a minha família por uma pré-época. Foi por isso que não fui", terminou.



A entrevista vai para o ar, na sua totalidade, na quarta e quinta-feira.