Inglaterra goleia Irão de Queiroz apesar do bis de Taremi

A primeira goleada do Mundial 2022 aconteceu ao segundo jogo. Esta segunda-feira, a Inglaterra derrotou o Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, por 6-2. Mehdi Taremi, do FC Porto, foi titular e bisou.

Num jogo com 24 minutos de descontos - recorde em Campeonatos do Mundo -, o primeiro evento de registo foi a lesão do guarda-redes iraniano, Alireza Beiranvand, após um choque cara a cara com um defesa da própria equipa. O antigo jogador do Boavista esteve cinco minutos a ser assistido, porém, pediu a substituição nem um minuto depois. Aí, sim, Alireza foi substituído.

O primeiro golo surgiu aos 35 minutos, pelos pés de Jude Bellingham. Bukayo Saka aumentou a contagem oito minutos depois e, ao primeiro minuto de compensação da primeira parte, Raheem Sterling fez o 3-0.