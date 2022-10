Rafael Leão muito perto de renovar contrato com o AC Milan

De acordo com o jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”, o clube italiano vai apresentar ao pai do avançado internacional português, de 23 anos, uma "ofertona". Rafael Leão, que pretende ficar, deverá aceitar e, assim, estender o vínculo com o Milan, que atualmente dura até 2024.

Rafael Leão está muito perto de renovar contrato com o AC Milan e escrever o desfecho de uma novela que já se arrasta desde antes do verão.

Internacional português e avançado do AC Milan sup(...)

Segundo a imprensa italiana, o Milan quer segurar Leão e o jogador também pretende ficar. Tem havido um entrave às negociações, contudo: a dívida de cerca de 20 milhões de euros (16,5 milhões de indemnização mais juros) que o avançado tem para com o Sporting, devido à rescisão unilateral com os leões em 2018, após o ataque a Alcochete. O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao clube português em janeiro.

Em maio, o caso terminou da seguinte forma: o Sporting recebe 20% do salário de Rafael Leão, que atualmente ronda os 1,5 milhões de euros anuais. Em setembro, o diretor desportivo do Milan, Paolo Maldini, salientou que a intenção era renovar com o internacional português, mas que o clube italiano "não tem nada a ver" com a dívida ao Sporting.

Contratado ao Lille em 2019/20, por 30 milhões de euros, Rafael Leão assumiu-se como principal estrela do AC Milan na temporada passada, com 14 golos e 12 assistências em 42 jogos e papel decisivo na conquista da Serie A. Esta época, leva quatro golos e seis assistências em 13 jogos.

Rafael Leão soma, ainda, 11 internacionalizações por Portugal.