Milan quer renovar com Leão, mas garante que "não tem nada a ver" com dívida ao Sporting

O AC Milan quer renovar com o internacional português Rafael Leão, mas a dívida do avançado ao Sporting é uma condicionante da carreira do avançado.

Quem o diz é Paolo Maldini, diretor-desportivo do Milan, numa entrevista ao jornal "Gazzetta dello Sport". O Milan quer segurar Leão, mas garante que nada tem a ver com a dívida do jogador ao Sporting.

"Ele tem uma situação difícil de deriva da transferência dele do Lille, que tem estado a condicioná-lo muito e que fez com que os intermediários tivessem mudado. Se podermos dizer que existe uma boa possibilidade de encontrarmos um entendimento entre ele e o Sporting? Com ele sim, mas nós não temos nada a ver com o Sporting", disse.

Em janeiro, o Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Sporting, condenando o atleta a pagar 16,5 milhões de euros pela rescisão unilateral com os leões em 2018, após o ataque a Alcochete. Devido aos juros, a dívida é de cerca de 20 milhões de euros.

Rafael Leão, de 23 anos, tornou-se uma das grandes figuras do AC Milan, tendo sido eleito o melhor jogador da Serie A na época passada, com o título conquistado.

Esta época, leva já três golos e cinco assistências em oito jogos disputados. Na seleção, foi titular nas opções de Fernando Santos no primeiro jogo da Liga das Nações frente à República Checa,.

A cumprir a quarta época no Milan e com contrato por mais duas temporadas, até 2024, Maldini quer renovar, mas reconhece que não existem jogadores não negociáveis.

"O Leão está muito agradecido pelo que fizemos e eu estou interessado em ouvir o que ele tem para dizer. Ele compreende que o caminho que fará nos próximos anos deve passar pelo Milan. Haverá uma negociação, sabemos que os bons jogadores devem ser pagos consoante o seu valor. Se a equipa continuar a crescer, Leão terá tudo ao seu dispor para continuar a competir ao máximo. Mas a verdade é que não existem jogadores não transferíveis em todas as equipas do mundo", termina.

Rafael Leão custou perto de 30 milhões d eeuros ao AC Milan na época 2019/20.