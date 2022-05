Rafael Leão perde em tribunal. Parte do salário vai para o Sporting

O Tribunal de Milão decidiu a favor da SAD do Sporting no caso contra Rafael Leão. O internacional português, que ontem se sagrou campeão italiano, verá parte do seu salário penhorado.

O Sporting vai receber 20% do salário do jogador, que ronda os 1,5 milhões de euros anuais.

O caso remonta a 2018, à invasão dos adeptos do Sporting à Academia de Alcochete. O avançado alegou justa causa para rescindir com o Sporting e assinar com o Lille.

O Tribunal Arbitral do Desporto também considerou o Lille responsável solidário pelo pagamento da compensação ao Sporting. O valor total que Leão deve ao Sporting já ultrapassa os 20 milhões de euros, com juros.

Rafael Leão, de 22 anos, é um dos principais jogadores do AC Milan e foi eleito o melhor jogador da Serie A esta época. O internacional português marcou 14 golos e 12 assistências em 42 jogos esta temporada.

O ponta de lança custou 30 milhões ao AC Milan em 2019 e estará já em negociações para renovar vínculo com a equipa italiana.