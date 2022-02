Oficial. FIFA exclui a Rússia do Mundial 2022

A FIFA anunciou, em comunicado, a exclusão da Rússia do Mundial 2022, depois da pressão de várias Federações que anunciaram boicote à seleção russa. A Federação Portuguesa de Futebol não se pronunciou sobre a situação.

"A FIFA e a UEFA decidiram hoje, em conjunto, que todas as equipas russas, quer sejam clubes ou seleções nacionais, estão suspensas de participar em provas da FIFA e UEFA até decisão futura", pode ler-se na nota.

A decisão da FIFA surge apenas um dia depois do organismo ter anunciado castigos à Federação Russa de Futebol, mas não ter removido a seleção do Mundial. No domingo, a FIFA condenou a invasão à Rússia e decidiu que as partidas da seleção seriam disputadas em terreno neutro, sem espectadores e sem bandeira e hino da Rússia.

A resposta foi considerada como uma manobra de aparências por muitas das federações, que sublinharam o boicote à Rússia.

Polónia, Inglaterra, Albânia, República Checa, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Escócia, Suíça, Suécia, País de Gales, Holanda, Estados Unidos da América e Islândia são as federações que boicotaram a Rússia. Além disso, a Federação Francesa de Futebol defendeu, no domingo, "a exclusão da Rússia do próximo Mundial".