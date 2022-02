FIFA "condena o uso de força", não exclui a Rússia, mas anuncia punições

A FIFA "condena o uso de força" da Rússia contra a Ucrânia, não exclui o país das competições europeias, mas anuncia punições.

O organismo que comanda o futebol mundial garante que "a violência nunca é uma solução” e “expressa a mais profunda solidariedade a todas as pessoas afetadas pelo que está a acontecer na Ucrânia".

São três as medidas tomadas: "nenhuma competição internacional será disputada no território da russo". As partidas da Rússia em casa vão ser disputadas “em território neutro e sem espectadores".





A seleção da Rússia passa a ser designada pela sigla RFU, da Federação de Futebol Russa.

A bandeira e o hino da Rússia não vão ser usados nas partidas da Seleção ou de equipas russas.