​Comité Olímpico Internacional recomenda exclusão de atletas russos e bielorrussos

“Para proteger a integridade das competições desportivas globais, e para a segurança de todos os participantes, o Conselho Executivo do COI recomenda que as federações internacionais e organizadores de eventos não convidem, nem permitam a participação, de atletas russos e bielorrussos, bem como de oficiais, em competições internacionais”, pode ler-se em comunicado do organismo olímpico.

A guerra em curso na Ucrânia, alerta o COI, “coloca o movimento olímpico num dilema”, pela forma como atletas daquele país ficam impedidos de participar em provas internacionais, ao contrário de russos e bielorrussos, o que justificou a decisão.

“Quando, em circunstâncias muito extremas, nem esta contingência seja possível, pelo curto prazo e questões organizativas ou legais, o COI delega na organização a capacidade de encontrar uma solução própria para responder a este dilema”, acrescenta.

Neste ponto, o Conselho Executivo aponta aos Jogos Paralímpicos de Inverno de Pequim 2022, que estão prestes a começar, indicando apenas que “apoia completamente o Comité Paralímpico Internacional” e o próprio evento.

A violação da trégua olímpica, em vigor até 20 de março, já tinha levado o Comité a pedir que os eventos na Rússia ou Bielorrússia fossem cancelados ou realocados, com um escalar do apelo a mais sanções desportivas a ser hoje tornado público.

Retirada de condecorações



Outra medida forte anunciada esta segunda-feira é a retirada de condecorações com a Ordem Olímpica a “todas as pessoas com uma função importante no governo russo”. Inclui, desde logo, o presidente, Vladimir Putin, agraciado em 2001.

A retirada estende-se ao "vice" Dmitri Chernyshenko e a Dmitri Kozak, ambos condecorados em 2014, ano em que a Rússia recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi 2014.

“O Conselho Executivo reafirma a sua completa solidariedade com a comunidade olímpica ucraniana, que está nos nossos corações e preces. Comprometemo-nos a continuar e reforçar os esforços de assistência humanitária, e hoje estabelecemos um fundo de solidariedade”, pode ler-se noutra das medidas tomadas.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças, segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e quase 500 mil refugiados na Polónia, Hungria, Moldova e Roménia.