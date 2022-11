Bruno Fernandes e saída de Ronaldo. "Foi bom enquanto durou, agora o Cristiano tomou outra decisão"

Veja também:

Bruno Fernandes garante que o divórcio entre Cristiano Ronaldo e o Manchester United não afeta a seleção nacional, na véspera da estreia no Mundial 2022.

Em conferência de imprensa, o médio que foi colega de equipa de CR7 nos "red devils" durante a última época e meia garante que não escolhe apoiar nenhum dos lados e destaca o sonho cumprido de jogar com o capitão da seleção.

"Não me sinto desconfortável, nem tenho de escolher lado nenhum. Foi o concretizar de um sonho partilhar o clube com o Cristiano, sempre disse que o Cristiano era um dos meus ídolos. Todos sabemos que nada dura para sempre, para mim foi bom enquanto durou. Agora o Cristiano tomou outra decisão para a sua vida e a sua carreira e há que respeitar", disse.

Bruno confirma que Ronaldo não falou consigo sobre a rescisão de contrato com o Manchester United, anunciada na quarta-feira: "Não falou comigo sobre a decisão dele, é uma decisão pessoal, só lhe diz respeito a ele. Não falámos sobre isso, é ponto assente que toda a gente aqui está focada na seleção e no Mundial".

Questionado sobre o momento do cumprimento mais sério com Ronaldo à chegada à concentração, Bruno voltou a explicar: "Estive duas horas dentro de um avião, a minha disposição não estava tão boa como a dele. Ele tem o avião, tem a facilidade. Para ele era mais para rir".

Ainda assim, o médio acredita que toda a polémica em torno do capitão não afeta a seleção: "O foco sempre esteve ao mais alto nível desde que estamos aqui desde o primeiro dia. Essas questões mexem com o jogador em questão, não com os outros. o foco sempre esteve no Mundial independentemente das notícias. Se não fossem estas, outras surgiriam, porque é um Mundial e tem de se falar".

Portugal prepara a estreia no Mundial do Qatar frente ao Gana, marcada para quinta-feira, às 16h00, no Estádio 974. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.