Rúben Dias com foco no Gana. "Primeiro erro seria pensar em todos ao mesmo tempo"

Rúben Dias, central da seleção nacional, não pensa para já em grandes objetivos no Mundial 2022. O objetivo de conquistar o troféu já foi assumido, mas o defesa do Manchester City só pensa em bater o Gana na primeira jornada.

"Para todos, a única coisa que está na cabeça é ganhar ao Gana. A nossa maneira de estar é pensar num jogo de cada vez, é a melhor maneira de traçarmos uma boa caminhada. O foco está em ganhar ao Gana e nada mais. O primeiro erro seria começar em todos ao mesmo tempo", disse, em conferência de imprensa no Qatar.

O Gana será uma equipa "muito forte fisicamente e muito técnica", com "jogadores em contextos elevados na Europa". Rúben Dias espera dificuldades frente aos africanos.

"Estamos conscientes que vamos defrontar uma seleção que é muito perigosa. Teremos sempre muita atenção ao que eles nos podem criar. Têm uma transição muito forte", alerta.

Rúben Dias acredita que a seleção precisa de criar resiliência no grupo para poder ambicionar uma caminhada longa. Entrar a vencer tem importância relativa.

"É importante começar a ganhar, mas já vi seleções começarem a perder ou empatar e ganharam o torneio. Por isso, tem importância relativa. Nossa missão é a mesma, numa competição como esta, importa criar resiliência. A prova vai ser longa e é preciso esse espírito", diz.

Pepe, de 39 anos, recuperou de uma entorse no joelho e Rúben Dias pediu uma "conferência de imprensa rápida" para se juntar ao central no ginásio.

"Pelo que vejo, sinto que ele está bem. Feliz por ele, porque foi uma paragem dura, estar aqui e bem fisicamente é importante para ele e para nós. Está à minha espera no ginásio", atirou, entre risos.

António Silva é a grande novidade no plantel da seleção nacional, com um percurso semelhante ao de Rúben Dias. Formado no Benfica e com ascensão rápida e chegada à seleção principal ainda muito jovem: "Não conhecia o António, parece-me, sem dúvida, ser um bom jogador e uma pessoa do mesmo nível. Isso também conta muito".