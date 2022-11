Entrevista de CR7? "Gana tem de focar-se em como tirar o Ronaldo do jogo"

Yakubu Aziz, avançado ganês do Rio Ave, desvaloriza a eventual influência da recente entrevista de Cristiano Ronaldo no jogo entre Portugal e Gana, esta quinta-feira, para a estreia no Mundial de 2022.

Em entrevista a Bola Branca, o ponta de lança ganês do Rio Ave considera que Cristiano Ronaldo é "um grande profissional", que manterá intactas todas as suas capacidades.

"Não tem nada a ver com futebol, connosco e com o jogo. Acho que o Gana tem de focar-se em como tirar o Ronaldo do jogo. isso é o mais importante. A entrevista que deu não tem nada a ver com o que ele quer mostrar na partida", defende.

Aziz, de 24 anos, joga em Portugal desde 2016. Conta com passagens pelo Vizela, Vitória de Guimarães, Estoril e Rio Ave. Foi figura na II Liga nas subidas de divisão de Estoril e Rio Ave e agora destaca-se na I Liga, na equipa de Vila do Conde.