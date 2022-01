Rafa Silva testa positivo à Covid-19

Rafa Silva testou positivo à Covid-19, informou o Benfica esta terça-feira.

"Rafa teve resultado positivo em teste COVID-19 realizado no Futebol Profissional", lê-se no comunicado do Benfica no site oficial.

O extremo internacional português falha, assim, a "final four" da Taça da Liga. A meia-final entre Benfica e Boavista está marcada para esta terça-feira. Quem passar defrontará Sporting ou Santa Clara no sábado.

O último jogador do Benfica a testar positivo tinha sido Everton Cebolinha, entretanto recuperado e reintegrado nos trabalhos da equipa.

Esta é mais uma baixa importante no Benfica para a Taça da Liga. Nélson Veríssimo também não poderá contar com Darwin e Otamendi, chamados às respetivas seleções, e com o lesionado Seferovic.

Benfica e Boavista medem forças a partir das 19h45, em Leiria. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt