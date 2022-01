Coates e Darwin chamados ao Uruguai. Falham Taça da Liga

Seba Coates, do Sporting, e Darwin Núñez, do Benfica, foram chamados à seleção do Uruguai e vão falhar, pelo menos, a final da Taça da Liga.

A seleção uruguaia defronta o Paraguai a 27 de janeiro e a Venezuela no dia 1 de fevereiro, em jogos de qualificação para o Mundial 2022.

Datas que se sobrepõem à final da Taça da Liga, marcada para 29 de fevereiro. Logo, se Sporting e Benfica lá chegarem, não poderão contar com os dois internacionais uruguaios. Mesmo a participação nas meias-finais - a 25 de janeiro frente ao Santa Clara, para os leões, e no dia seguinte diante do Boavista, para as águias - será complicada.

A cinco jornadas do fim da fase de apuramento sul-americano para o Mundial, o Uruguai ocupa a sétima posição, com 16 pontos, os mesmos de Chile, sexto, e menos um do que Peru, quinto, e Colômbia, quarta.

O quarto classificado garante qualificação direta para o Qatar, ao passo que o quinto terá de disputar os "play-offs" intercontinentais.