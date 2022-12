Gonçalo Ramos ganha aposta de Fernando Santos e Portugal está nos quartos de final

Portugal está nos quartos de final do Mundial 2022, patamar que atinge pela terceira vez na história, depois de golear a Suíça, por 6-1, esta terça-feira. Marcou encontro com Marrocos, que eliminou a Espanha.

A Suíça começou melhor, mas Portugal começou a ganhar ascendente depois dos dez minutos, embora o jogo continuasse equilibrado. Contudo, aos 17 minutos, Gonçalo Ramos desequilibrou a balança.

Surpresa no onze, para o lugar de Cristiano Ronaldo (“opção estratégica”, justificou Fernando Santos, apesar de, no dia anterior, ter admitido que não tinha gostado “mesmo nada” das palavras do capitão quando foi substituído frente à Coreia do Sul), o avançado do Benfica justificou a aposta do selecionador. Recebeu um passe de João Félix na meia esquerda da área, rodou sobre um defesa e lançou um míssil ao poste mais próximo.

O golo abalou os suíços e galvanizou os portugueses. Aos 33 minutos, na sequência de um lance que quase deu autogolo, Bruno Fernandes bateu o canto de forma primorosa para o coração da área e Pepe subiu às alturas para fazer o 2-0 com um grande cabeceamento. O central do FC Porto tornou-se, aos 39 anos, o segundo jogador mais velho a marcar em Mundiais - fica apenas atrás do camaronês Roger Milla, que fez o gosto ao pé aos 42 anos, em 1994.

Entrada esmagadora na segunda parte

Portugal foi para o intervalo a vencer de forma confortável e merecida e, aos seis minutos da segunda parte, Gonçalo Ramos tornou tudo mais fácil com o bis. Diogo Dalot subiu pela direita e tirou um cruzamento rasteiro ao primeiro poste, onde apareceu o avançado a adiantar-se a Comert e a desviar para o fundo das redes.

Cinco minutos depois, Ramos tornou-se assistente. Após jogada simples e eficaz, a estrela da noite desmarcou Raphael Guerreiro na meia esquerda da área e o lateral, na cara de Sommer, temporizou, antes de fazer o 4-0 com um estouro.

Logo depois, o aviso contra o facilitismo e o deslumbramento. Canto na direita para a Suíça, a interceção de Gonçalo Ramos converteu-se num desvio para o segundo poste e aí surgiu Manuel Akanji a encostar para o golo de honra dos helvéticos.

Porém, a reação suíça foi de pouca dura, cortesia de Gonçalo Ramos. Ao minuto 67, Bernardo Silva caçou uma bola solta no meio e adiantou para João Félix, que recuou e, vendo a desmarcação do estreante a titular, entregou-lhe de bandeja. O avançado do Benfica recebeu orientado e, frente a frente com Sommer, picou com classe para o quinto golo de Portugal e o terceiro da conta pessoal.

Poupanças e um dos golos do Mundial

Cristiano Ronaldo, que entrou em campo aos 74 minutos, para o lugar do herói da noite, ainda meteu a bola na baliza, mas o golo foi anulado por fora de jogo.

O selecionador ainda aproveitou os minutos finais para poupar Bruno Fernandes e João Félix, que perderiam o próximo jogo se vissem um cartão amarelo.

Já nos descontos, Rafael Leão assinou o golo da noite e um dos melhores do torneio. Recebeu no corredor esquerdo, partiu os rins a Xhaka ao puxar para o meio e atirou de bandeira, ao poste contrário, indefensável apesar do voo de Sommer.

O resultado não mais se alterou e Fernando Santos tornou-se o primeiro treinador português de sempre a atingir os quartos de final de um Campeonato do Mundo. Quando Portugal chegou a esta fase em 2006 e 1966, era orientado pelos brasileiros Otto Glória e Luiz Felipe Scolari, respetivamente.

Portugal está nos quartos de final do Mundial 2022, com encontro marcado com Marrocos, no sábado, às 15h00, no Estádio Thumama.