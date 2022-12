Fernando Santos: "Não gostei mesmo nada das palavras de Cristiano Ronaldo"

Fernando Santos, selecionador nacional, assume que "não gostou mesmo nada" das palavras de Cristiano Ronaldo no jogo frente à Coreia do Sul.

O capitão da seleção nacional negou palavras direcionadas a Fernando Santos quando foi substituído, mas o treinador afirmou que, depois de rever as imagens, não gostou nada do momento. No entanto, o assunto foi resolvido.

"Repito o que disse na 'flash' e na conferência de imprensa: não ouvi nada em campo, só o vi a discutir com o jogador da Coreia. Mas já vi as imagens, não gostei nada, mesmo nada. A partir daí, os assuntos resolvem-se dentro de casa. Ponto final em relação a esta questão", disse.

Questionado sobre se mantém confiança em Ronaldo, Fernando Santos voltou a encerrar o assunto: "Estes assuntos resolvem-se dentro de casa, ele está disponível, mas só digo o onze inicial quando chegamos ao balneário. Ele está disponível para o jogo".

Cristiano Ronaldo desmentiu que tenha insultado Fernando Santos quando foi substituído aos 65 minutos do jogo de Portugal com a Coreia do Sul.

Pelos movimentos labiais, é percetível que Cristiano Ronaldo disse "estás com muita pressa para me tirar", juntamente com dois expletivos.

Em declarações aos jornalistas no final do encontro, na zona mista, o avançado desmente que as palavras tenham sido para o selecionador nacional e garante que respondeu a um jogador da Coreia do Sul.

"O que aconteceu foi que antes da minha substituição um jogador deles estava a dizer para sair rápido. Eu mandei-o calar, porque ele não é autoridade nenhuma e não tem de opinar nada. Eu acelerava o passo se fosse o árbitro a dizer. Mas não tem de haver polémica, é o calor do jogo e as coisas ficam sempre dentro de campo", salienta.