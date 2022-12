O defesa Pepe marcou à Suíça no Mundial do Qatar e tornou-se no segundo jogador mais velho de sempre a marcar numa fase final de um campeonato do mundo.

Pepe faz 40 anos em fevereiro e ultrapassa, no segundo lugar desta tabela, Cristiano Ronaldo, que tinha marcado ao Gana, aos 37 anos e 295 dias.

A tabela dos “idosos” goleadores é liderada pelo camaronês Roger Milla, que marcou à Rússia, no Mundial de 1994, aos 42 anos e 39 dias.