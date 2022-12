Fernando Santos. Cristiano Ronaldo no banco é “opção estratégica”

O selecionador Fernando Santos garante que o facto de Cristiano Ronaldo estar no banco contra a Suíça, no Mundial do Qatar, não tem a ver com a polémica do jogo contra o Uruguai.

"Não está nada ligado, esse assunto está encerrado e foi esquecido. Foi opção estratégica que já estava a ser preparada para este jogo e nada mais do que isso”, refere o técnico em declarações à Sporttv.

Fernando Santos reafirma: “Adversários diferentes, movimentos diferentes. É estratégico”.

O técnico luso acrescenta que “Ronaldo é um profissional exemplar e se tiver de ir a jogo vai de certeza ajudar Portugal."

Portugal defronta a Suíça nos oitavos de final do Mundial do Qatar.