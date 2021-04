Guardiola contra a Superliga Europeia. "Não é desporto se não importa que percas"

Pep Guardiola, treinador do Manchester City, um dos 12 clubes fundadores da Superliga Europeia, mostrou-se desagradado com o projeto da competição, esta terça-feira, apesar de salientar que "cada um protege os seus interesses" e que a UEFA "também falhou" o futebol.

Em conferência de imprensa, o técnico espanhol revelou que só soube da do projeto poucas horas antes do anúncio e que nada conhece para além do que foi comunicado ao grande público, o que o deixa numa posição "desconfortável" para comentar. Ainda assim, reconheceu que o modelo da Superliga Europeia vai contra um ideal básico do desporto.

"Não é desporto quando não há qualquer relação entre esforço e sucesso, não é desporto. Não é desporto se não importar que percas. Já disse muitas vezes que quero a melhor competição possível. Não é justo se as equipas lutarem pelo topo e não se qualificarem", salientou.