Oficializada a criação da Superliga Europeia de futebol

Doze dos mais poderosos clubes da Europa formalizaram, este domingo, um acordo para a criação de uma Superliga Europeia de futebol.

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham e Real Madrid são os clubes fundadores e, a partir da sua criação, reguladores da competição, inédita na modalidade.

"Serão convidados outros três clubes, para que posam unir-se antes da temporada inaugural, que começará o quanto antes", pode ler-se no comunicado conjunto das 12 equipas, que pretendem que "os melhores clubes e jogadores possam competir entre si de forma mais frequente".

Os 12 autodenominados Clubes Fundadores "esperam manter conversas com a UEFA e a FIFA, procurando as melhores soluções para a Superliga e para o conjunto do futebol mundial". Ainda assim, deixam patente a perda de confiança nos órgãos que regem o futebol europeu e mundial, respetivamente, em face da pandemia da Covid-19, que "acelerou a instabilidade do atual modelo económico do futebol europeu".



"A pandemia revelou que uma visão estratégica e um enfoque comercial são necessários para aumentar o valor e as ajudas no benefício da pirâmide do futebol no seu conjunto. Nos últimos meses, manteve-se um diálogo intenso com os órgãos do governo sobre o futuro formato das competições europeias. Os Clubes Fundadores acreditam que as soluções propostas pelos reguladores não resolvem as questões fundamentais, que são tanto a necessidade de oferecer jogos de mais qualidade, como obter recursos financeiros para todo o mundo do futebol", lê-se.

Os Clubes Fundadores acrescentam que, "tão cedo quanto possível", após o início da competição masculina, será posta em marcha a correspondente Superliga feminina, que acreditam que "contribuirá para o avanço e desenvolvimento do futebol feminino".