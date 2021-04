FIFA ameaça excluir clubes que participem na Superliga Europeia

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, ameaçou, esta terça-feira, com a exclusão das equipas que se juntem à Superliga Europeia.

Durante um congresso do órgão máximo do futebol mundial em Montreux, na Suíça, Infantino reprovou "veementemente a criação de uma Superliga fechada, que está fora do sistema e que é uma rotura em relação às federações, à FIFA, à UEFA e demais instituições".

"Temos de proteger o futebol europeu, proteger os clubes, proteger as seleções. Só assim podemos sobreviver. Se alguém quer seguir o seu caminho, então terá de arcar com as consequências. Serão responsáveis pelas suas escolhas. Mas, ou estão dentro ou estão fora. Não podemos estar metade dentro e metade fora", sublinhou.

Infantino destacou que "há muito dano a ser causado a troco do eventual ganho de alguns" e instou os líderes da Superliga Europeia a pensarem "no mal que estão a fazer aos adeptos" de futebol e à modalidade.