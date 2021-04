UEFA estende a mão aos clubes da Superliga Europeia. "Ainda vão a tempo de mudar"

Ceferin afirmou estar convicto de que o futebol sairá mais forte desta crise, mas reiterou as críticas ao comportamento dos clubes: “O dinheiro tornou-se mais importante que a glória, a ganância mais importante que a lealdade e os dividendos mais importantes que a paixão."

Aleksander Ceferin sublinhou, ainda, que a garantia de sucesso no passado pode não o ser no futuro, porque “o futebol é dinâmico e imprevisível” e que o “egoísmo está a substituir a solidariedade”.

“Senhores, cometeram um enorme erro. Alguns dizem que é ganância, outros desdenha, arrogância. Ainda vão a tempo para mudarem de opinião. Todos cometem erros”, declarou o presidente da UEFA, na abertura do congresso do organismo que rege o futebol europeu.

Também esta terça-feira, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, ameaçou excluir os clubes envolvidos no projeto da Superliga Europeia, vincando que terão de viver com as consequências das suas escolhas.

"Temos de proteger o futebol europeu, proteger os clubes, proteger as seleções. Só assim podemos sobreviver. Se alguém quer seguir o seu caminho, então terá de arcar com as consequências. Serão responsáveis pelas suas escolhas. Mas, ou estão dentro ou estão fora. Não podemos estar metade dentro e metade fora", sublinhou Infantino.