Arsenal, Liverpool, Tottenham e Manchester United anunciam saída da Superliga Europeia

O Arsenal, Liverpool, Tottenham e Manchester United anunciaram, em comunicado, que se juntam ao Manchester City na lista de equipas que deixou o projeto da Superliga Europeia. Resta apenas o Chelsea oficializar a saída, o que deverá ser uma questão de horas segundo a imprensa inglesa.

Os "gunners" pedem mesmo desculpa por terem integrado o projeto: "Nunca foi nossa intenção de causar esta discórdia, não queríamos ficar para trás quando surgiu o convite e a nossa intenção era assegurar o futuro do Arsenal. Depois de ouvirmos os adeptos e a comunidade do futebol, decidimos retirar o Arsenal da proposta Superliga Europeia. Cometemos um erro e pedimos desculpa".

O clube reconhece que "demorará tempo a restaurar a confiança dos adeptos". "Temos de trabalhar juntos para encontrar soluções que assegurem o futuro do desporto".

Já o Liverpool emitiu um breve comunicado: "O Liverpool confirma que descontinuou a sua participação na Superliga Europeia. Nos últimos dias, o clube recebeu várias opiniões dos seus acionistas e queremos agradecer-lhes pelas suas contribuições".

O presidente do Tottenham, Daniel Levy, diz que "arrepende-se da ansiedade que a proposta trouxe". "Sentimos que era importante que o Tottenham participasse no desenvolvimento de uma nova estrutura que trouxesse maior sustentabilidade financeira e continuar a dar apoio à pirâmide do futebol".

O Manchester United, com uma nota mais breve, revela que "ouviu com atenção os seus adeptos, acionistas, o governo britânico e que vai continuar a trabalhar para desenvolver soluções para a sustentabilidade financeira do desporto".

Assim sendo, O Arsenal, Liverpool, Tottenham e Manchester United juntam-se ao Manchester City no lote de equipas que já desistiram da Superliga Europeia. De acordo com a imprensa inglesa, o Chelsea vai também seguir pelo mesmo caminho.



Em causa esteve a enorme pressão por parte dos adeptos, jogadores e treinadores, que se mostraram contra a ideia da prova que prevê uma competição com lugar cativo para 15 clubes, sem despromoções, com interesses financeiros como principal motivação.