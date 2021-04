Liverpool empata em Leeds com recados contra a Superliga Europeia

O Liverpool empatou esta segunda-feira no terreno do Leeds United (1-1), numa partida marcada pela receção hostil dos adeptos no exterior do estádio Elland Road, na sequência da polémica gerada pela criação da Superliga Europeia, de que o Liverpool é um dos 12 fundadores.

“Ganhem dentro de campo. O futebol é para os adeptos”, era a palavra de ordem que se ouvia de fora para dentro do estádio

O Liverpool esteve em vantagem com um golo de Roberto Firmino - em que o português Diogo Jota foi peça preponderante - e esteve a ganhar até aos 87 minutos, altura em que Llorente empatou a partida.

Com este resultado, o Liverpool continua em sexto lugar da Premier League, com 53 pontos, menos dois do que o West Ham, a primeira equipa em lugares de acesso à Liga dos Campeões.