Klopp não muda de opinião sobre a Superliga. "Gosto da ideia do West Ham poder ir à Champions"

Jurgen Klopp, treinador do Liverpool, mantém a mesma opinião que já tinha referido em entrevistas há alguns anos e é contra a criação da Superliga Europeia, que o seu clube criou no último domingo.

Antes do jogo desta noite com o Leeds, o técnico alemão refere que apenas tomou conhecimento da situação na noite de domingo, depois da oficialização, e nada tem a ver com a decisão.

"A minha opinião não mudou. Soube pela primeira vez ontem, quando preparava um jogo difícil. É difícil, as pessoas não estão contentes e eu entendo isso. Não posso acrescentar muito mais porque não estamos envolvidos no processo, nem eu nem os jogadores. Não sabíamos disto. Teremos de esperar para ver o que vai acontecer", diz.

Depois de uma onda de constestação nas redes sociais e até à porta do Elland Road, com camisolas dos "reds" queimadas e cânticos contra a Superliga, Klopp pediu apoio à equipa e diz que o Liverpool "é muito mais do que decisões".

"O meu desejo é treinar uma equipa na Champions. Não tenho qualquer problema com a Liga dos Campeões. Gosto da ideia do West Ham poder jogar na Liga dos Campeões. Espero que isso não aconteça porque nós queremos ir, mas gosto que eles tenham essa hipótese. Ouvi algumas coisas de que não gostei. O Liverpool é muito mais do que algumas decisões. A parte mais importante do futebol são os adeptos e a equipa. Temos de ter a certeza de que nada se mete entre isso", diz.

O técnico conclui e diz que "os jogadores não fizeram nada de errado". "Podemos mostrar que ninguém tem de caminhar sozinho nestas situações", termina.