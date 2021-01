Marcelo absoluto. Os 10 factos que marcaram a reeleição

Veja também:

Marcelo Rebelo de Sousa arrasou os adversários ficando muito longe de todos os outros seis. Teve mais 100 mil votos do que em 2016. André Ventura ganhou, mas perdeu a aposta. E Ana Gomes foi a mulher mais votada de sempre, ainda assim com menos votos do que candidatos da mesma área política, em anteriores eleições presidenciais, como Sampaio da Nóvoa ou Manuel Alegre.

E se foi inequívoca a reeleição do Presidente da República, à esquerda e à direita há muitas ilações a tirar para o futuro. Houve também muita gente a posicionar-se para as próximas batalhas políticas e eleitorais.

Em 10 pontos, vamos tentar resumir as principais ideias da noite que deu mais cinco anos a Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém.

1. Marcelo é reeleito com com 60,7% dos votos e ganha em todos os distritos, e em todos os concelhos do país. É a primeira vez que tal sucede numa eleição presidencial. Foi um candidato à parte nesta eleição. Num contexto de pandemia, e em que muitos apontavam o risco dos seus eleitores, alguns de faixas etárias mais altas, ficassem em casa. A verdade é que mesmo que isso tenha acontecido, o Presidente da República teve um resultado robusto que o deixa numa posição fortalecida para um segundo mandato.

2. Ana Gomes fica em segundo lugar. É a mulher mais votada de sempre numa eleição presidencial. Tem uma meia vitória. Se os resultados a colocaram à frente de André Ventura, com quem teve vários despiques ao longo da campanha, não é menos verdade que ficou muito longe da possibilidade de uma segunda volta. Além disso, fica bem abaixo de candidatos que recentemente representavam a área política que corporiza como Sampaio da Nóvoa, em 2016, ou Manuel Alegre, em 2011.