Ventura bate o comunista João Ferreira em todo o Alentejo

O candidato de extrema-direita, André Ventura, obteve o segundo lugar em todos os distritos do Alentejo. Nesta região apenas foi ultrapassado por Marcelo Rebelo de Sousa. Em Beja, Évora e Portalegre superou ainda o candidato comunista João Ferreira, num terreno em que o PCP costuma ter os melhores resultados a nível nacional.

Em Beja, em que a contagem de votos está fechada, Marcelo venceu com 51,3%, seguido do líder do Chega com 16,19% (8.490 votos).

Com menos 613 votos, o comunista João Ferreira ficou em terceiro lugar, com uma votação que ficou nos 15,02%. Ana Gomes, em terceiro lugar, contou 10,7%.