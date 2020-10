Prémio Nobel. Programa Alimentar Mundial dá de comer a 97 milhões, mas há mais de 800 milhões a passar fome em todo o mundo

Veja também:

Quando e como nasceu o Programa Alimentar Mundial?

Em Setembro de 1962, no norte do Irão, um terramoto atinge a área de Boein Zahra. Mais de 12 mil pessoas morrem. Milhares de casas são destruídas.É um cataclísmico para as vítimas, e é também um batismo de fogo para o Programa Alimentar Mundial (PAM): a instituição existia há apenas alguns meses.

Mesmo assim, o PAM consegue enviar rapidamente aos sobreviventes 1.500 toneladas de trigo, 270 toneladas de açúcar e 27 toneladas de chá.

Este programa foi criado a pedido do Presidente dos Estados Unidos, Dwight Eisenhower, como uma experiência para fornecer ajuda alimentar através da ONU. O PAM seria reavaliado a cada três anos.

Crise após crise, a ideia mostra a importância fulcral para os mais desfavorecidos.



Qual é o propósito?

Os esforços estão primordialmente concentrados no combate à fome, e através dela quer contribuir para melhorar as condições de paz em áreas afetadas por conflitos e atuar como uma força motriz nos esforços para prevenir o uso da fome como uma arma de guerra e de conflito. Isso valeu ao PAM ser agraciado com o prémio Nobel da Paz em 2020.

É a maior organização humanitária no mundo.

Quantas pessoas assiste e em quantos países?

Em 2019, ajudou 97 milhões de pessoas - o maior número desde 2012 - em 88 países.

O Programa Alimentar Mundial, através da assistência alimentar em emergências e no trabalho com as comunidades, ajuda a melhorar a nutrição e a construir resiliência por todo o mundo.