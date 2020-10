Nobel da Paz. Uma “distinção atípica, extraordinária” e “pertinente”

“No Verão houve melhoramento da situação até porque houve turismo e isso fez com que algumas empresas pudessem contratar. Verificamos agora que tudo isto tende a abrandar. Há muitas pessoas que ainda não voltaram ao emprego que tinham e há muitos em lay-off, ganhando parte do salário, o que não chega para as suas despesas”, relata.

Em Portugal, diz a presidente e cara do Banco Alimentar, depois de um Verão com menos pedidos de ajuda, regressam as chamadas.

Pedro Neto aponta exemplos de conflitos que têm contribuído para o aumento da fome mundial.

“Falamos, por exemplo, da República Democrática do Congo, do conflito no Iémen, do Sudão do Sul, da guerra que se alastra na Síria, da questão toda da instabilidade dos milhões de refugiados que não têm acesso fácil a alimentos e seguro e também de um caso muito evidente e que nos é próximo, que é a situação que se vive hoje em Moçambique, nomeadamente em Cabo Delgado, onde a população sofre imenso com a violência e não pode fazer este exercício tão diário e normal de antes que era cultivar as suas próprias machambas, as suas próprias terras para garantir o seu alimento”, descreve.

Helpo “muito orgulhosa”

Carlos Almeida, coordenador nacional da Helpo em Moçambique, considera a escolha do PAM para Nobel da Paz como mais do que merecida.

“Nós recebemos esta informação com muito orgulho, porque achamos que é muito merecido. Há muitas partes do mundo onde há fome e há conflitos e se a alimentação estiver salvaguardada, acreditamos que vamos ter um mundo melhor”, afirma à Renascença.

A Helpo é uma organização não-governamental para o desenvolvimento portuguesa (ONGD) que desenvolve projetos, sobretudo, na área da educação, mas que presta também ajuda alimentar às populações da região de Cabo Delgado (Moçambique).

Carlos Almeida agradece o apoio que o Programa Alimentar Mundial deu e continua a dar naquele país e lembra que, em muitos casos, é a fome que está na origem de muitos conflitos.

ONU unida contra a fome

Várias organizações e agências das Nações Unidas também reagiram à atribuição do Nobel ao PAM.

Através da rede social Twitter, a UNESCO pede união de esforços para alcançarmos a “fome zero”.