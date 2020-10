Nobel da Literatura atribuído a Louise Glück

"Todos os bons livros são semelhantes no sentido de que são mais verdadeiros do que se tivessem realmente acontecido e, quando acaba de ler um, sentirá que tudo o que aconteceu consigo, enquanto lia e depois, pertence a si", afirmou Ernest Hemingway, Prémio Nobel da Literatura em 1954.

O Nobel da Literatura é o quarto a ser anunciado, a seguir ao da Medicina, da Física e da Química, anunciados esta semana.

Neste ano, os vencedores do Nobel arrecadam 10 milhões de coroas suecas (cerca de 954 mil euros) – mais um milhão (pouco mais de 95 mil euros) que nos anos anteriores. De acordo com o Conselho de Administração da Fundação Nobel, o aumento do valor do prémio é o resultado de um “reforço económico” feito na instituição nos últimos oito anos.

Por causa da pandemia de Covid-19, muitos dos eventos tradicionais (como o grande banquete) forma cancelados ou transferidos para a Internet.

Os prémios Nobel por realizações em ciência, literatura e paz foram criados e financiados pela vontade do inventor da dinamite e empresário sueco Alfred Nobel e são concedidos desde 1901. O prémio na área da economia foi acrescentado depois.