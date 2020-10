Nobel da Paz. Marcelo Rebelo de Sousa realça papel de Guterres

“É preciso que as pessoas percebam que isto é uma tarefa de todos, significa cada um fazer por si um esforço”, reforçou ainda.

O que foi feito “não chega, é insuficiente, é preciso mais, mas as Nações Unidas não pararam, António Guterres não parou e este reconhecimento mundial é justo , necessário e é um apelo a todos, a começar pelos mais ricos – países, pessoas, instituições – que têm de contribuir muitíssimo mais para os mais pobres, dependentes e explorados por todo o mundo”, defendeu ainda o chefe de Estado.

“Num tempo em que a fome e a miséria aumentaram no mundo por causa da Covid-19, a juntar às pragas da guerra, das migrações, dos refugiados, dos dramas económicos, sociais, políticos e militares que atravessam a Humanidade, em que podemos calcular a caminho de 300 milhões de pessoas que estão na miséria total , e depois de muitíssimos mais milhões que estão na pobreza radical – e, portanto, em situação de fome – isto significa que quem atribuiu o prémio Nobel da Paz agradece às Nações Unidas o ter mantido e reforçado o seu Programa Alimentar, com poucos meios”, sublinhou Marcelo.

“Queria dirigir uma palavra ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que é um homem de causas sociais, porque percebeu que há coisas que não se podem fazer facilmente nas Nações Unidas contra a Covid, mas há outras que se podem fazer, que é olhar para as populações que mais sofrem em termos de fome e de miséria, por causa também da Covid, e reforçar o apoio”, afirmou em Braga, à margem da visita a um hospital.

O Presidente da República reage à nomeação do Programa Alimentar Mundial (PAM) para Prémio Nobel da Paz 2020 , nesta sexta-feira, com palavras de elogio ao trabalho de António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas.

Marcelo Rebelo de Sousa visitou nesta sexta-feira o hospital de Braga, onde deixou apelos à população para o cumprimento das regras de proteção e segurança no âmbito da Covid-19.

“Estamos a viver um momento muito grave”, afirmou, acrescentando que “é preciso repensar o Natal em família”.

O Prémio Nobel da Paz foi conhecido a meio da manhã. O Comité norueguês decidiu eleger o Programa Alimentar Mundial “pelos esforços no combate à fome, pela contribuição para melhorar as condições para que haja paz em zonas de conflito e por agir como uma força motriz nos esforços para evitar a utilização da fome como arma de guerra”.

Segundo sublinhou a presidente do comité, Berit Reiss-Anderseno, “a relação entre a fome e o conflito armado é um círculo vicioso: a guerra e o conflito podem causar insegurança alimentar e fome, assim como a fome e a insegurança alimentar podem causar o surgimento de conflitos latentes e desencadear o uso da violência. Nunca alcançaremos a meta de fome zero, a menos que também acabemos com a guerra e os conflitos armados”.