Paulo Gomes. "O que estão a fazer ao Vitória é um crime público"

"O Vitória vai ter razão neste processo, o problema é que não vai ser decidido em tempo útil. Vamos fazer tudo por tudo para que a decisão do TAD seja tomada antes de o campeonato começar", compromete-se o presidente da SAD, numa referência ao recurso interposto no TAD sobre a decisão tomada pela Liga.

O presidente da SAD do Vitória de Setúbal não se conforma com a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) , que indeferiu a providência cautelar requerida pelo clube para suspender a desclassificação dos campeonatos profissionais, determinada pela Liga.

Com o indeferimento da providência cautelar, por parte do TAD, mantém-se a decisão da Liga de desclassificação do Vitória, que deverá, assim, inscrever-se no Campeonato de Portugal. Paulo Gomes prevê um prejuízo a rondar os 2 milhões de euros, por ano, com a descida ao Campeonato de Portugal.

"Este clube tem problemas graves, mas temos de ser nós a resolvê-los. A Liga não conhece bem o Vitória e as gentes de Setúbal. A presidente da Câmara está chocada com esta decisão, porque os valores do Vitória não prevaleceram. A Liga devia ser imparcial", reclama.

"O que apresentámos para o pedido da providência cautelar foi visto de forma aligeirada", sustenta, falando de um "dia triste para o Vitória e para a cidade". Nesta conferência de imprensa, convocada pela SAD depois de Paulo Gomes ter falado com os jogadores e técnicos que estão a trabalhar no Bonfim, o dirigente garantiu que, apesar de todas as dificuldades, "o Vitória não vai acabar" e acusou a Liga de parcialidade

O Portimonense vê, assim, confirmada a presença na I Liga. Os algarvios terminaram o campeonato no penúltimo lugar, foram despromovidos à II Liga, mas perante a desclassificação do Vitória (16.º classificado), a Liga convidou o Portimonense a apresentar candidatura ao licenciamento nas competições profissionais.

O Portimonense tem a sua situação financeira e fiscal regularizada e tem garantida a permanência, pela via administratitva. A decisão do TAD também tem implicações para o Casa Pia. O clube lisboeta, último classificado da II Liga à altura da suspensão do campeonato devido à pandemia de Covid-19, foi despromovido ao Campeonato de Portugal.

A desclassificação do Vitória levou a Liga a convidar o Casa Pia a apresentar candidatura aos campeonatos profissionais. Vítor Franco, presidente dos gansos, já garantiu à Renascença que o clube cumpre todas as exigências para disputar a II Liga.

Além do Vitória de Setúbal, o Desportivo das Aves, último classificado da I Liga, também viu o processo de licenciamento rejeitado. A equipa nortenha não recorreu da decisão e tenta a inscrição no Campeonato de Portugal. Por via da desclassificação do Aves, o Cova da Piedade, penúltimo classificado da II Liga, foi convidado a ficar no segundo escalão e já tinha a permanência garantida.

A decisão do TAD permite à Liga Portugal realizar o sorteio das competições, agendado para sexta-feira, já sem a presença do Vitória de Setúbal, com Portimonense no calendário da I Liga e Casa Pia no do segundo escalão.