Cova da Piedade e Casa Pia admitidos pela Liga nas competições profissionais

As candidaturas do Cova da Piedade e do Casa Pia à participação na II Liga portuguesa de futebol foram admitidas pela Liga de clubes, anunciou hoje, em comunicado, o organismo que tutela as competições profissionais.

Os piedenses e os gansos, que tinham sido despromovidos ao Campeonato de Portugal, foram convidados pela Liga a apresentar as suas candidaturas às competições profissionais depois de Vitória de Setúbal e Desportivo das Aves, da I Liga, falharem o cumprimento de diversos critérios de inscrição.

“A Liga Portugal deliberou admitir a candidatura das sociedades desportivas Clube Desportivo da Cova da Piedade – Futebol SAD e Casa Pia Atlético Clube – Futebol SDUQ, Lda a participar nas competições profissionais”, lê-se no comunicado publicado na página oficial da Liga.

No mesmo documento, o organismo confirma, ainda, o Estádio Municipal José Martins Vieira (Almada) e o Estádio Pina Manique (Lisboa) como os recintos a utilizar pelo Cova da Piedade e pelo Casa Pia, respetivamente, nos jogos das competições profissionais.

As inscrições do Desportivo das Aves e do Vitória de Setúbal nas competições profissionais foram rejeitadas em 29 de julho, depois de a Comissão de Auditoria da Liga Portuguesa de Futebol Profissional ter reprovado os respetivos processos de licenciamento.

O Desportivo das Aves tinha sido despromovido à II Liga, depois de ter terminado a I Liga na 18.ª e última posição, enquanto o Vitória de Setúbal tinha assegurado a permanência, ao ser 16.º.

No seguimento desse processo, a Liga de clubes convidou o Portimonense, que tinha sido 17.º posicionado e despromovido, a manter-se na I Liga e o Cova da Piedade e o Casa Pia a manterem-se na II Liga, depois de terem sido despromovidos administrativamente, com o cancelamento do segundo escalão, devido à Covid-19.