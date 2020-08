TAD dá razão à Liga. Vitória de Setúbal cai para o Campeonato de Portugal

A desclassificação do Vitória levou a Liga a convidar o Casa Pia a apresentar candidatura aos campeonatos profissionais. Vítor Franco, presidente dos gansos, já garantiu à Renascença que o clube c umpre todas as exigências para disputar a II Liga .

O Portimonense tem a sua situação financeira e fiscal regularizada e tem garantida a permanência, pela via administratitva. A decisão do TAD também tem implicações para o Casa Pia. O clube lisboeta, último classificado da II Liga à altura da suspensão do campeonato devido à pandemia de Covid-19, foi despromovido ao Campeonato de Portugal.

O Portimonense vê, assim, confirmada a presença na I Liga . Os algarvios terminaram o campeonato no penúltimo lugar, foram despromovidos à II Liga, mas perante a desclassificação do Vitória (16.º classificado), a Liga convidou o Portimonense a apresentar candidatura ao licenciamento nas competições profissionais.

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) não deu provimento ao recurso do Vitória de Setúbal e está confirmada a exclusão do clube dos campeonatos profissionais. Os sadinos pretendiam suspender a decisão da Liga, que desclassificou o Vitória por não cumprir os pressupostos financeiros exigidos para o licenciamento nas competições profissionais.

Além do Vitória de Setúbal, o Desportivo das Aves, último classificado da I Liga, também viu o processo de licenciamento rejeitado. A equipa nortenha não recorreu da decisão e tenta a inscrição no Campeonato de Portugal. Por via da desclassificação do Aves, o Cova da Piedade, penúltimo classificado da II Liga, foi convidado a ficar no segundo escalão e já tinha a permanência garantida.

A decisão do TAD permite à Liga Portugal realizar o sorteio das competições, agendado para sexta-feira, já sem a presença do Vitória de Setúbal, com Portimonense no calendário da I Liga e Casa Pia no do segundo escalão.