Portimonense está a "preparar-se para a I Liga"

Portimonense iniciou, esta segunda-feira, a preparação da temporada 2020/2021, confiante de que vai disputar a I Liga de futebol, apesar do recurso interposto pelo Vitória de Setúbal para o Tribunal Arbitral do Desporto, disse o treinador Paulo Sérgio.

"Tenho muito respeito pelo Vitória de Setúbal, porque joguei lá dois anos e tenho por lá muitos amigos, mas tenho de ser claro e dizer que nos estamos a preparar para jogar na I Liga, porque é isso que a minha administração me diz", referiu o treinador dos algarvios.

Paulo Sérgio falava aos jornalistas no final do primeiro treino que marcou o regresso ao trabalho da equipa de Portimão, 17.ª e penúltima classificada na temporada passada, o que ditou a descida à II Liga de futebol, a um ponto do Vitória de Setúbal, a primeira equipa acima dos lugares de despromoção.

No entanto, um alegado incumprimento dos regulamentos pela equipa sadina -- que recorreu da decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto - levou a Liga de clubes a convidar o Portimonense a disputar a I Liga na época 2020/2021.

Os algarvios iniciaram os trabalhos de preparação com 20 jogadores, a maioria transitou da época passada, incluindo os dois reforços Aflalo, guarda-redes, e Welinton, avançado, que representaram o Desportivo das Aves na temporada anterior.

Ausentes do primeiro treino estiveram Hackman, a recuperar de uma lesão, Gonda, Lucas e Tabata, jogadores que foram autorizados a apresentarem-se mais tarde. Paulo Sérgio disse ainda que não conta com o avançado colombiano Jackson Martinez para integrar o plantel para a nova época, apesar de "ser um jogador ímpar e com o qual foi um prazer trabalhar".

De saída estão também os jogadores que se encontravam emprestados, casos de Rodrigo, Júnior Tavares, Mohanad Ali e Marlos.