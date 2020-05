De Angola ao Luxemburgo, do Brasil a Portugal. Fátima fez-se de muitas velas à janela

A concluir a peregrinação aniversária, esta quarta-feira, 13 de maio, a oração do rosário começa às 09h00, na Capelinha das Aparições, seguindo-se a celebração da missa, presidida pelo cardeal António Marto, bispo de Leiria-Fátima, terminando as celebrações com a Procissão do Adeus. Cerimónias que pode acompanhar na Renascença, numa emissão rádio e vídeo, no site e nas redes sociais.