13 de Maio em pandemia: um “deserto escuro” onde costuma estar um “mar de luz”

“As 21 velas que hoje representam as dioceses de Portugal e amanhã o ramo de flores, qual ramalhete espiritual do Apostolado Mundial de Fátima, a representar os nossos emigrantes e os peregrinos dos diversos continentes do mundo. Particularmente unido a nós está também um peregrino especial, o Santo Padre Papa Francisco, por cujas intenções queremos orar a Nossa Senhora!”

Foi com esta comparação que o cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-Fátima, iniciou a sua homilia na celebração da palavra que se seguiu à recitação do terço e a uma procissão das velas reduzida a 21 pessoas, representando as dioceses de Portugal.

A recitação do terço é um dos pilares da mensagem de Fátima, e nesta celebração D. António Marto lembrou que por ser terça-feira os mistérios da vida de Cristo que foram contemplados na recitação em Fátima foram precisamente os dolorosos, que narram a sua paixão, crucifixão e morte.

“Tendo meditado os mistérios dolorosos unimo-nos a toda a humanidade sofredora, evocada na leitura do profeta Isaías; confiámos as suas dores e todos os sofredores ao coração materno de Maria; pedimos-lhe que leve a todos a ternura e o conforto para superar esta provação como na sua visita a Isabel e que também nós, com toda a nossa solidariedade, sejamos testemunhas de que ‘o Senhor salva os corações atribulados’.”

Esta foi a primeira vez em mais de 100 anos que as celebrações de Fátima tiveram lugar sem a presença de fiéis. A decisão de impedir a ida de peregrinos deve-se ao estado de pandemia que o país, e o mundo, atravessam.

Ainda assim, três leigos foram escolhidos para representar os peregrinos que em vários pontos do mundo responderam ao apelo de D. António Marto de fazer uma peregrinação interior – muitos dos quais colocaram velas à janela para assinalar o dia. Num gesto incluído propositadamente para esta celebração, o cardeal descerá até junto destes três leigos para lavar-lhes os pés.

As celebrações continuam amanhã, quarta-feira, com nova recitação do terço, seguida de missa e com um destaque especial para os setores sociais que estão na linha da frente do combate à pandemia de Covid-19, nomeadamente médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, bombeiros, e funcionários de lares de idosos, que estarão representados na procissão de entrada.

[Notícia atualizada às 23h41]